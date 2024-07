Catanzaro “Totem” musicale in terrazza e poca piazza

Il “bernoccolo” digitale spuntato all’ improvviso anche qui a Catanzaro, pone ardua la questione: Il Sindaco Fiorita ha, dunque, scoperto la musica o la musica allo scoperto?

Il primo cittadino, ancora pregno di “barcollante” campagna elettorale on-line, sperimenta, tra l’ altro, prove tecniche di trasmissione, reinventandosi, suo uso e “costume”, una nuova isola: quella “musicale”.

Ci si era accorti che questa minuscola euforia “comunale” tendesse a proliferazioni di natura “artistica” e poco “urbanistica”, ma mai cosi’ ridotte allo “sbaraglio”.

La stagione estiva si e’ ormai inoltrata con risaputi silenzi e vuoti di memoria, dopo aver recapitato al Comune di Catanzaro, l’ importanza di “liberalizzare” l’ arte sulle tante piazzette e non solo a “lido” in terrazza, avendo avuto, cosi’, legittima premonizione su questo “primo” caso.

Trascorsi tanti mesi dal miope “incontro” e sterile sollecitazione via mail per coordinamento di rassegne all’ aperto ovunque in citta’, apprendiamo che quest’ anno, a differenza dei precedenti, la musica e’ divenuta “sfinita” per il “cambiamento” che adisce lunghe liste d’ attesa con previa prenotazione dei “concorrenti” diretti al “successo” dei talent. L’ aver predestinato, ancora ad oggi, un solo spazio per i giovani artisti “emergenti”, che oltre al quotidiano uso di stragrandi e seguitissime piattaforme digitali, hanno, peraltro, raggiunto a pieno merito una tale destrezza mediatica a pochi sfuggita, non sara’ altro che l’ avvio di quel pellegrinaggio su Piazza Saliceti come “miracolo” di un successo a breve scadenza o addirittura “differenziato”?

La cosa piu’ sconvolgente ma, per fortuna, non disarmante, ci induce a riflettere sul fatto che i numerosi e restanti figure rilevanti, siano privatie di “partecipare” proponendo alternative con programmi ed esperienza senza dover assistere alla condizione cosi’ “imposta” sui principali valori della nostra democrazia, subendo questa mutazione dei diritti che si auspica possano essere oggetto di attenzioni Ministeriali al di sopra delle tante parti in “causa”.

Catanzaro ha notoriamente ingegno e qualita’ esperenziali, tanto da poter produrre e recuperare anni di arte sui contenuti, ma e’ incomprensibile la gestione che l’ Assessore alla Cultura Daniela Monteverdi svolge solo in minima parte.

Si dovrebbe dare piu’ ascolto e piu’ possibilita’ adoperando le moderne tecniche digitali di “produzione”, divulgazione, sensibilizzazione e condivisione, inserendo, di fatto, il maggior numero di “artisti” facendoli addivenire immagine “rappresentativa” verso il territorio nazionale ed oltre.

Nella terra dei “cuochi”, delle cene e dei sapori, occorrerebbe aggiungere una “totale visione” delle cose, manifestando l’ autentico interesse per quei giovani emergenti senza dimenticare uomini e donne che hanno segnato grandi passi di storia artistica, mai assoggettati ad alcun tipo di “mantra” politico.

L’invenzione “Openstage” senza copertura lasciata “bollire” in terrazza sotto il sole e prossime pioggie, nonostante la sua sofisticata costruzione, pone, come spesso accade, il “ragionevole” dubbio sul suo stesso deterioramento, vige, allora, ogni esclusione di rischiosa pericolosita’ verso chiunque si avvicini e ne farebbe uso senza i preventivi controlli, se trattasi di dispostivo elettrico in aperta “terazza” e a ridosso dei passanti e dei bambini. Una citta’ che attende ancora la “vera” arte di strada, per il grande salto che in tanti riescono a fare pasando proprio “DALLA STRADA AL PALCO” come nell’ attualissima e ben nota trasmissione condotta da Nek vedi Rai Uno.

L’ impegno e il dovere istituzionale garantiscano la civilta’ inclusiva contro quella “illusoria’ per soccombere allo sfregio dell’ arte “distratta”.

John Nisticò