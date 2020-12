Coldiretti: strada comunale “Acqua-Lavinia” impercorribile a Casabona (KR). Appello ai Commissari prefettizi del comune

I violenti nubifragi dei giorni precedenti nel crotonese hanno causato diversi problemi di percorribilità delle strade. Un caso eclatante – commenta Fabio Borrello Presidente Interprovinciale Coldiretti KR-CZ-VV , è la strada “Acqua Lavinia” nel comune di Casabona (KR) che è in pessime condizioni, impercorribile oltreché pericolosa.

Gli agricoltori che devono raggiungere quotidianamente le proprie aziende non possono farlo e questo rende impossibili le lavorazioni e la raccolta delle produzioni. Una situazione, rimarca Borrello, che se rimane si traduce in una perdita per le imprese agricole e per la stessa occupazione. Confidiamo – continua il presidente – in un intervento tempestivo da parte della Commissione Prefettizia del comune di Casabona affinchè proceda velocemente per garantire il diritto alla mobilità sul territorio e ripristini le condizioni quo ante.

Restiamo disponibili, aggiunge, per qualsiasi forma di confronto e collaborazione con le istituzioni, consci che sapranno rispondere in maniera positiva . Lavorare non può diventare un’impresa epica. La nostra preoccupazione è anche per i prossimi mesi, quando con i lavori agricoli da effettuare cominceranno a circolare su strada più mezzi. La rete infrastrutturale – conclude -è indispensabile per contenere le spese, sostenere i nostri agricoltori, le loro imprese e, con essi, l’economia locale.