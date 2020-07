Consegnati al Comune di Santa Caterina dello Ionio sedici ettari di terreno rimboschito e curato

Il Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese ha consegnato al Comune di Santa Caterina dello Ionio 16 ettari di terreni rimboschiti e curati nel corso degli anni dal Consorzio. L’atto ufficiale di consegna – comunica il Consorzio – è avvenuto nella sede consortile a Catanzaro tra il sindaco di Santa Caterina Francesco Severino e presidente del Consorzio Fabio Borrello.

I terreni rimboschiti ricadono nell’ambito dei bacini idrografici del torrente Salubro e contermini sono stati quindi collaudati con l’approvazione del relativo Piano di Coltura e Conservazione che contiene gli obblighi di osservanza delle norme e prescrizioni che ricadono adesso sul Comune. In sinergia con il servizio Agroambientale e Forestale del Consorzio, parte attiva nella riconsegna è stato il Consigliere del Consorzio Benedetto Romeo che ha sollecitato il passaggio a testimonianza della concreta attività consortile.

Il sindaco Severino, ha ringraziato il Consorzio per l’eccellente attività prestata e ha confermato una sempre più stretta collaborazione poiché, gli interventi di forestazione rappresentano un’opera di prevenzione importante. Il presidente Borrello, ha commentato che questa rientra tra le tante “buone pratiche”, spesso non conosciute, che l’Ente svolge sul territorio che poi riconsegna alla collettività. Siamo determinati – conclude – ad andare avanti sempre con uno proficuo rapporto con le Amministrazioni Comunali”.

Tra le finalità istituzionali del Consorzio di Bonifica, l’attività in materia di forestazione, demandata dalla Regione Calabria, assume un ruolo rilevante. La forestazione, per le molteplici funzioni economiche, sociali ed ambientali ed anche per le condizioni legate alla salvaguardia e sicurezza del territorio, è una risorsa da sostenere e valorizzare per lo sviluppo della Regione e per il rilancio delle comunità locali e delle zone interne.