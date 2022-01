Costruiamo di corsa il futuro scolastico dei bambini di Chalumbe (Zambia) contribuendo a realizzare una scuola materna

Francesco Menniti e Ferdinando Maletta due runner calabresi di lunga lena, da sempre impegnati nella charity e nel volontariato, oltre che a gareggiare nella categoria master a cui appartengono, promuovono una raccolta fondi … di corsa!

Per contribuire alla missione di un altro runner di grande livello il già comandante delle forze armate Aldo De Michele, che da anni opera in Africa, costruendo pozzi d’acqua e fabbricati adibiti a scuola per i bambini di quei villaggi.

Per il 2023 il progetto di Aldo che è il presidente della ASD EVERGREEN SPORT, è costruire una scuola nel villaggio di Chalumbe nello Zambia; per realizzare l’opera sono necessari 1000 mattoni, ed ogni mattone costa 17 € e comprendendo l’edificazione della struttura, della biblioteca, delle latrine e della recinzione. Questi bambini oggi studiano all’aperto senza nessuna sicurezza, esposti al caldo ed ai pericoli ambientali di quei luoghi impervi.

Per questo motivo Francesco e Ferdinando stanno coinvolgendo il mondo dei runner, sportivi sensibili e di buon animo, abbinando all’iniziativa una corsa virtuale di 10km la cui partecipazione è aperta a runner e camminatori di tutto il mondo. Scaricando l’App RunBull ed iscrivendosi all’evento “corri per un mattone” ci si potrà sfidare, conoscere e condividere il proprio impegno benefico e sportivo sui social network.

Sulla sezione dedicata a questa iniziativa, dopo essersi iscritti si potrà fare una donazione tramite GoFundMe, il leader n. 1 e più affidabile nella raccolta fondi online, che ha supportato una comunità di oltre 120 milioni di donatori aiutando gli organizzatori a raccogliere oltre 8 miliardi di euro in tutto il mondo. Corri, cammina, respira aria pulita, e dona alla comunità del villaggio di Chalumbe una scuola per i suoi bambini!