Covid-19, cinque decessi registrati in Calabria nell’ultimo giorno

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3249085 (+6.490). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 418629 (+1.989) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 4559 (58 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4498 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 62264 (61937 guariti, 327 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 26232 (63 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26168 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 86790 (85655 guariti, 1135 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 1222 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1206 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41821 (41584 guariti, 237 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 6367 (44 in reparto, 2 in terapia intensiva, 6321 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 145710 (144918 guariti, 792 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 952 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 941 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 39717 (39542 guariti, 175 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica: “oggi 411 positivi di cui 8 fuori regione”. L’Asp di Cosenza comunica: “Nel setting fuori regione si registrano: 1 dimesso guarito, 19 nuovi casi a domicilio e 2 guariti a domicilio”. L’Asp di Vibo Valentia comunica :”Nel setting fuori regione si registrano 2 nuovi casi a domicilio”.