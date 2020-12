Covid-19, la Calabria verso la zona gialla. In arrivo la nuova ordinanza del Ministero della Salute

Nelle prossime ore è attesa l’ordinanza del Ministero della salute che sancisce il passaggio alla zona gialla di altre quattro regioni.

In base a quanto si apprende, Basilicata, Lombardia, Piemonte e Calabria dovrebbero passare, nelle prossime ore, verso la transizione da area arancione ad area gialla in base ai dati del nuovo monitoraggio. Anche la Toscana, probabilmente. Ciò vuol dire che tutte le Regioni ormai saranno in scenario 1, tranne il Molise che resta allo scenario 2.

Il passaggio alla nuova zona dovrebbe avvenire a partire dal 13 dicembre, tuttavia. Sarà comunque l’ordinanza del Ministero della Salute, in arrivo nelle prossime ore, a stabilire tutto ciò.

Per quanto riguarda la scuola, nella zona gialla è prevista la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, almeno fino al 6 gennaio.