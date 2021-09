Dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre, quando è prevista la scadenza dello stato d’emergenza, il green pass diventa obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro.

Il decreto introduce, inoltre, tamponi a prezzo calmierato: gratis per chi non si può vaccinare, 8 euro per i minori e 15 euro per tutti gli altri. Estesa la validità dell’esito dei tamponi molecolari a 72 ore mentre quella degli antigenici continuerà ad essere 48 ore.