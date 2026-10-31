Davoli volta pagina: al via i lavori di riqualificazione per lo stadio comunale “Tonino Corasaniti”

​Un investimento da 750.000 euro per rinnovare l’impianto sportivo. Il sindaco Giuseppe Papaleo: «Dalla programmazione ai fatti, il meglio deve ancora venire».

Un nuovo capitolo per lo sport davolese

​Il campo sportivo comunale “Tonino Corasaniti” si prepara a cambiare volto. Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto, un’opera strategica fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Papaleo.

L’intervento, del valore complessivo di 750.000 euro, è stato interamente finanziato attraverso il prestigioso bando “Sport e Periferie” 2025, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport. Un traguardo che testimonia la concretezza dell’azione amministrativa e la capacità di intercettare fondi ministeriali per lo sviluppo del territorio.

Sinergia e visione per il territorio

​Il progetto non nasce per caso, ma è il frutto di una programmazione mirata e di una stretta collaborazione con il tessuto associativo locale. In particolare, l’amministrazione ha evidenziato il ruolo fondamentale della FCD Davoli Academy 2013, una realtà che da anni opera con passione sul territorio, rappresentando un punto di riferimento insostituibile per la formazione sportiva e la crescita sociale delle nuove generazioni.

​”Dalla programmazione ai fatti” – ha sottolineato il sindaco Giuseppe Papaleo nell’annunciare l’avvio del cantiere. – “Questo risultato è il frutto di una visione politica attenta alle esigenze della comunità e della proficua sinergia con la Davoli Academy 2013, che ogni giorno investe energie preziose sui nostri giovani.”

Valore educativo, inclusione e futuro

​Il campo “Tonino Corasaniti” non è solo uno spazio destinato all’agonismo, ma rappresenta da sempre un presidio fondamentale di socialità e aggregazione per la cittadinanza di Davoli.

Con questo intervento di riqualificazione, l’amministrazione comunale punta a riconsegnare alla comunità un impianto moderno, sicuro e all’avanguardia, capace di rispondere al meglio alle esigenze di atleti, famiglie e appassionati.

L’investimento nello sport viene ribadito come una scelta strategica e di valore educativo: un volano capace di generare occasioni di incontro, inclusione sociale e crescita collettiva.

​I lavori sono ufficialmente partiti e la cittadinanza guarda già al futuro con entusiasmo. Come sottolineato con orgoglio dall’esecutivo comunale: “Andiamo avanti. Il meglio deve ancora venire!”