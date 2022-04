Dichiarazione di Alecci a margine dell’incontro con i circoli PD di Davoli e Sant’Andrea

Ho partecipato con piacere all’incontro promosso dai circoli del Partito Democratico di Davoli e di Sant’Andrea dello Ionio presso la Biblioteca Vincenziana di Davoli Marina. In linea con il titolo dell’evento, “Rimettiamoci in Circolo, il Futuro si costruisce nei territori”, è stato un pomeriggio molto interessante, in cui ho potuto confrontarmi con molti iscritti e cittadini della zona riguardo le problematiche e le esigenze di questo territorio.

Insieme al segretario provinciale del PD Domenico Giampà, al segretario del circolo di Davoli Salvatore Pittelli, al Sindaco e segretario del circolo di Sant’Andrea Nicola Ramogida, al Sindaco di Davoli Giuseppe Papaleo e al Sindaco di Gasperina e Consigliere Provinciale Gregorio Gallello si è parlato del futuro e delle sfide che attendono i comuni del territorio del basso ionio catanzarese.

L’incontro di Davoli rappresenta un segnale molto importante, frutto della cooperazione tra due circoli, che si innesta nel nuovo corso che il partito ha intrapreso a partire dai congressi regionale e provinciali e da cui è scaturita una classe dirigente giovane ed entusiasta, ma già formata ed esperta politicamente.

Il PD calabrese deve ripartire proprio da questa nuova energia che scaturisce e si fonda sulla presenza costante e sul fermento di idee proveniente dai territori, attraverso un confronto continuo con i cittadini. Un partito che vuole e deve tornare ad essere il punto di riferimento per tutti i calabresi appartenenti all’area del Centrosinistra.