Italia al Centro mette radici a Catanzaro: Mario Migliarese e Andrea Amendola nominati Coordinatori provinciale e cittadino

“Con grande orgoglio ed entusiasmo mi appresto ad intraprendere un nuovo percorso politico nella qualità di coordinatore provinciale di Catanzaro di “Italia al centro”. Una nomina che segna lo start, anche nel territorio del Capoluogo di Regione, del neonato contenitore politico che vuole mettere insieme le migliori esperienze civiche locali per un progetto dal più ampio respiro”.

“Sono felice, da sindaco di Montepaone, di poter aderire ad una realtà che può già annoverare una nutrita base di amministratori e militanti che hanno condiviso lo spirito di “Italia al centro”, unendo le proprie forze per dare vita ad una squadra di uomini e donne accomunati dagli stessi valori. Voglio ringraziare per la fiducia concessami il nostro leader Giovanni Toti, il senatore Gaetano Quagliariello ed il riferimento regionale Francesco De Nisi”.

“Contestualmente, ho inteso nominare, quale coordinatore cittadino di Catanzaro, il consigliere comunale dello stesso Capoluogo, Andrea Amendola, che ha dato, fin dalle prime battute, il suo personale contributo per far sì che “Italia al centro” mettesse radici in città. Il nostro movimento è già in campo per preparare al meglio la prima sfida che verrà, quella delle elezioni amministrative del prossimo giugno che interesseranno Catanzaro e diversi comuni in tutta la provincia”.

“Sarà l’occasione per presentare idee e contenuti che “Italia al centro” ha sposato con l’obiettivo di offrire ai calabresi un’alternativa credibile ai tradizionali schemi politici, ormai superati, e dando voce ai bisogni e alle vocazioni reali di ciascuna comunità”.

Mario Migliarese

Sindaco di Montepaone

Coordinatore provinciale “Italia al Centro” Catanzaro