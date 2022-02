Domani match di recupero ancora in trasferta per il Volley Soverato

Ultimo recupero per la Ranieri International Volley Soverato che domani pomeriggio affronterà in trasferta la Tecnoteam Albese Volley Como. Si tratta della terza gara consecutiva lontano dalla Calabria per le ragazze del presidente Matozzo che chiuderanno il trittico di trasferte per far poi rientro in Calabria in vista dell’ultimo match casalingo di regular season.

Dopo due sconfitte piemontesi con Pinerolo e Mondoví, contro la squadra di coach Mucciolo ci saranno in palio punti importanti per entrambe squadre che sono divise da quattro lunghezze con le lombarde al quinto posto e Soverato dietro appaiate con Martignacco.

Mancano due partite alla fine di questa fase con in palio le posizioni per partire meglio in griglia playoff con la classifica che si definirà meglio dopo i recuperi di domani.

Sarà una sfida equilibrata con Riparbelli e compagne che vorranno uscire dal campo con punti in tasca. Fischio di inizio alle ore 18 con coppia arbitrale Nava Stefano – Marigliano Antonio Giovanni.