Nelle province di Catanzaro e Vibo le pensioni di marzo in pagamento dal 23 febbraio

Poste Italiane comunica che nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia le pensioni del mese di marzo “verranno accreditate a partire da mercoledì 23 febbraio per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 106 ATM Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello”.

Con l’obiettivo di evitare assembramenti – rendono noto – il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento: i cognomi dalla A alla B mercoledì 23 febbraio; dalla C alla D giovedì 24 febbraio; dalla E alla K venerdì 25 febbraio; dalla L alla O sabato mattina 26 febbraio; dalla P alla R lunedì 28 febbraio; dalla S alla Z martedì 1° marzo.

Poste Italiane ricorda inoltre che “i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio”.