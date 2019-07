Domenica 21 Luglio incontro pubblico del gruppo Soverato +

Il gruppo Soverato +, in coerenza con gli intenti resi noti attraverso il primo comunicato ufficiale, invita cittadini, imprenditori e amministratori locali, giovani e meno giovani interessati e giornalisti all’ incontro pubblico programmato per Domenica 21 Luglio, ore 19:00, presso sede da comunicare prossimamente.

Affronteremo insieme il tema dello “spopolamento dei piccoli borghi”. Cercheremo di rendere partecipi i presenti interessati circa le azioni politiche già attuate e programmate e proveremo a proporre nuove azioni e metodi per una pianificazione funzionale all’intercettazione di fondi e strategie, utili per arginare il fenomeno più preoccupante per il Sud Italia. Chiederemo il contributo degli amministratori dell’area del soveratese e calabresi per capire meglio lo stato delle cose e proporre azioni a supporto delle politiche già avviate.

Obiettivo prioritario è tornare a parlare insieme di problemi rilevanti per le nostre comunità e dare un piccolo contributo, partecipando alla crescita del nostro territorio. Per maggiori informazioni, suggerimenti, proposte di collaborazione all’organizzazione dell’evento, è possibile contattarci scrivendo a soveratopiu@gmail.com.