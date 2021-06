Elisabetta Gregoraci infiamma il web con una una serie di scatti in costume

Immagini dal sapore “selvaggio” che però profumano d’estate. L’ex concorrente del ‘GF Vip’ è infatti in bikini, ma è immersa nella natura. Curve da urlo per lei, silhouette perfetta la sua. «C’è da sentirsi male…», ha osservato un fan, colpito dalle grazie dell’ex di Flavio Briatore. Capelli lunghi, décolleté delizioso e gambe sinuose: questi gli ingredienti delle immagini esplosive, che hanno ricevuto decine e decine di interazioni positive.

Oltre 30mila mi piace per la conduttrice, che è stata al timone di programmi di successo come Made in Sud e Battiti Live, e che ha lavorato come modella per brand importanti quali “Dolce e Gabbana” e “Giorgio Armani”. Un carriera fatta di passerelle e presenze in tv. Trampolino di lancio? Nel ’97 quando la Eli nazionale è stata eletta Miss Sorriso al concorso di bellezza Miss Italia, raggiungendo il 24º posto. E tanti oggi si chiedono come non abbia fatto a vincere visto il suo corpo.