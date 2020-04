Entra in una salumeria e porta via una cassa di birra, 22enne denunciato

Ha approfittato dell’emergenza coronavirus per entrare in una salumeria e rubare una cassa di birra: è quanto accaduto a Francica, in provincia di Vibo Valentia, dove i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato un 22enne disoccupato di origini ucraine.

Ad incastrarlo ci hanno pensato le telecamere di videosorveglianza tramite le quali i militari dell’Arma, avvisati dal proprietario della macelleria, sono riusciti ad identificare il giovane, accusato ora di furto e danneggiamento.

Secondo quanto accertato nel corso delle indagini, il 22enne avrebbe forzato la porta del magazzino della salumeria per entrare nei locali.