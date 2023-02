Ernesto Alecci sulla fuga e latitanza di Massimiliano Sestito

A vari giorni dalla sua fuga nel milanese ancora non si hanno notizie di Massimiliano Sestito, l’assassino dell’appuntato dei Carabinieri Renato Lio avvenuto a Soverato nel 1991. E mentre la sentenza della Cassazione che poteva confermare la richiesta dell’ergastolo avanzata dalla procura per un secondo omicidio avvenuto a Roma nel 2013 è stata rinviata al 28 febbraio, Sestito ora potrebbe essere dovunque, in Italia come all’estero, o addirittura potrebbe aver fatto ritorno nella nostra regione.

Nel settembre del 2020, ancora Sindaco di Soverato, ho avuto l’onore di inaugurare una stele commemorativa dedicata al sacrificio di Renato Lio, all’interno di una piazza riqualificata, alla presenza della vedova, la signora Anna, e dei figli Alfredo e Salvatore, in ricordo del sacrificio del carabiniere che perse la vita nella notte del 20 agosto durante un posto di blocco.

Un avvenimento che sconvolse un’intera comunità, una ferita che oggi, alla luce degli ultimi eventi, continua a bruciare facendo ancora più male. Non è possibile assistere inermi a tutto ciò. La lotta alla ndrangheta e alla criminalità organizzata deve essere sempre e comunque una delle priorità di ogni Governo. Lo dobbiamo a quelle persone che si sono sacrificate per lo Stato, alle loro famiglie, ai nostri figli.

Quel giorno a Soverato era presente l’allora Ministro della Difesa on. Lorenzo Guerini che aveva voluto far sentire la presenza dello Stato in un momento così significativo. So che le forze dell’ordine stanno facendo in queste ore un lavoro di intelligence straordinario. Per questo mi auguro che anche in questo caso lo Stato riesca a far sentire presto la sua presenza assicurando alla giustizia questo pericoloso criminale, in modo che possa affrontare in presenza il giudizio definitivo sulle sue azioni.