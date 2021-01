Giovane di 22 anni muore ustionata dopo un incidente domestico

E’ morta al centro grandi ustionati di Catania dove era stata trasportata d’urgenza Rita Fiorenza, la ragazza 22enne rimasta ustionata in un incidente domestico tre settimane fa (il 23 dicembre 2020) nel suo paese Monasterace. Rita lavorava come cassiera in un supermercato a Riace.

Rita negli ultimi giorni aveva migliorato le sue condizioni, anche se ancora i medici non avevano sciolto la prognosi, poi l’improvviso aggravamento e la morte ieri sera alle ore 20.00.

Per lei si era mobilitato per una raccolta fondi tutto il paese ed nei comuni vicini era scattata una gara di solidarietà tra varie associazioni e commercianti locali.

Il tutto in segno di vicinanza e sostegno a una ragazza con un carattere buono, Rita era benvoluta e molto apprezzata in paese, dove viveva con i genitori e altri tre fratelli. La cittadina in lutto, in queste ore segnata dal grande dolore, si è stretta attorno ai parenti. (telemia.it)