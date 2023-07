Da sabato 01 luglio, Francesca Capano (seconda da destra nelle foto) di San Sostene, è una delle diplomatiche imbarcate sulla nave scuola Amerigo Vespucci.

Dopo la laurea alla Luiss con 110 e lode e master a Londra alla King of scool, in cyber terrorism, ha superato in concorso diplomatico ed ora lavora alla Farnesina.

Dopo un po’ di anni tra Bruxelles e Londra è rientrata in Italia ed è residente a San Sostene.