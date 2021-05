Grande esordio per il calabrese Simone Iaquinta nel Mondiale Porsche

Sul circuito del Principato, il driver calabrese ha conquistato il settimo posto.

Splendido esordio per il pilota calabrese Simone Iaquinta nel campionato mondiale Porsche. Sul prestigioso circuito di Montecarlo, il driver della Dinamic Motorsport – Centri Porsche Latina ha conquistato il settimo posto nel primo round del Mobil 1 Supercup al termine di una gara tiratissima.

Il trofeo iridato della casa di Stoccarda, che segue anche quest’anno le gare europee della Formula Uno, ha infatti acquisito in questa nuova stagione un protagonista in più.

Un risultato, quello conseguito da Iaquinta, che dà seguito a quanto dimostrato durante le qualifiche del venerdì, con il settimo miglior tempo all’esordio assoluto sul tracciato di Monaco.

Per il due volte campione italiano della Carrera Cup Italia, infatti, era la prima esperienza sul mitico circuito del Principato, e in particolare nel campionato mondiale. A impreziosire ulteriormente la prestazione, c’è da registrare il fatto che il pilota calabrese si sia piazzato come primo dei due italiani in gara (l’altro driver tricolore, Laurini, si è classificato tredicesimo). Sul primo gradino del podio è salito invece l’olandese Larry Ten Voorde, campione in carica del campionato mondiale.

“L’emozione di partecipare a questa straordinaria manifestazione era grande – ha dichiarato Iaquinta al termine della gara – e sapevo di dover dimostrare il mio valore in una realtà di grandissimo prestigio. Sono felicissimo del risultato finale, in particolare verso chi ha creduto in me, a partire dalla mia scuderia che mi ha supportato in modo eccezionale. So bene che questa esperienza mi aiuterà a crescere – ha spiegato il driver cosentino – e voglio dimostrare con serietà e determinazione che posso conseguire risultati importanti. Al momento – ha concluso – mi godo il risultato con la mia squadra e inizio già a pensare al prossimo appuntamento”.

Oltre al Campionato Italiano – la Carrera Cup Italia – Simone Iaquinta salirà nuovamente sulla sua 992 nel weekend 25-27 giugno sul circuito austriaco di Spielberg.