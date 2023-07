[VIDEO] “Hope (is a waking dream)”: una canzone per la speranza contro la guerra

Il nuovo singolo di Pasquale Ficchì accede alle seminali del Festival Mogol-Battisti 2023

E’ online su tutte le piattaforme di streaming musicale il brano “Hope (is a waking dream)”, ultimo progetto musicale del giovane Pasquale Ficchì, cantautore sannicolese sempre attento ai temi dell’attualità.

“Hope (is a waking dream)” è un inno musicale dedicato alla speranza e all’unità nel combattere la guerra, tema tragicamente attuale, e mira a promuovere un messaggio di pace, riflessione e cambiamento positivo nella società.

In un’epoca in cui il mondo è ancora afflitto da conflitti e violenza, “Hope” arriva come un richiamo alla ragione, alla comprensione reciproca e all’importanza di abbracciare l’empatia e l’amore in un contesto globale, un invito a superare le differenze ed a costruire un futuro migliore.

Il testo della canzone, infatti, cattura l’essenza del desiderio collettivo di pace e speranza, offrendo un messaggio di cambiamento e rinascita attraverso la musica.

“Il titolo HOPE (IS A WAKING DREAM) è una citazione del filosofo Aristotele – spiega Ficchì – perché la speranza è un sogno ad occhi aperti, il solo bene che è comune a tutti gli uomini. Sono stato ispirato dal desiderio di diffondere un messaggio di pace attraverso la musica – continua Ficchì – e spero che questa canzone possa toccare il cuore delle persone, incoraggiandole a credere in un mondo migliore e ad agire per realizzare quel cambiamento”.

L’artista ha lavorato intensamente su questo progetto, cercando di trasmettere un senso di speranza attraverso il testo e la musica che ha personalmente curato, impreziosendolo poi del toccante arrangiamento della dDrecords recording studio. Il Videoclip è stato realizzato da Vega Production.

Con la canzone “Hope”, Pasquale Ficchì, è l’unico artista calabrese ad aver ottenuto il pass per la semifinale del Festival Mogol-Battisti 2023 (12 cantautori in tutta Italia). La rassegna musicale avrà come cornice finale il 6,7,8 Agosto 2023 l’Arena dei Templi a Paestum con 17.000 posti a sedere. Presenteranno le serate Enza Ruggiero e Beppe Convertini, con una giuria d’eccezione guidata da Giulio Mogol, Vince Tempera e molti altri addetti ai lavori tra cui produttori discografici, musicisti e personalità di Tv e radio.

Hope (is a waking dream) è anche in gara per la semifinale nazionale del Tour Music Fest 2023 che si terrà a Settembre e Ottobre nei più grandi centri d’Italia, con finale prevista nella città di San Marino.