I Dik Dik da Mogol e Battisti al grande successo, la “lunga” storia con Pietruccio Montalbetti su Catanzaro Village

C’era una volta l’ISOLA DI WIGHT che dal 1970 continuò a far innamorare i radioascoltatori e tutti gli appassionati dello storico gruppo italiano DIK DIK, fondato anche da Pietruccio Montalbetti, voce e chitarrista, esperto viaggiatore alla scoperta di nuove esperienze da raccontare nei suoi libri ed in grande musica.

Questa voglia di esplorare la vasta cultura dei sentimenti fu da sempre pura missione per la band che improvvisamente si affermò nel mondo dello spettacolo, sin nelle prime vette in classifica quale rinomata “discografia” del Made in Italy.

John Nìstico e Valentina Vono hanno così dato luogo alla live streaming in questo giorno del 21 gen 2021 ore 18:30 su Catanzaro Village, per abbracciare l’ Artista Italiano Pietruccio Montalbetti, con la conduzione di Emilio Barone, ripercorrendo la lunga carriera di quei “bravi ragazzi” ben distinti dal principio ed ancora oggi.

Il prezioso appuntamento sulla pagina facebook di “CATANZARO VILLAGE”, riconferma l’ impegno del Presidente John Nìstico, che con la EXENCE LIVE coordina da mesi, insieme a tutto il suo staff, una maxi-operazione di ritorno alle culture essenziali, partendo dai talenti calabresi nel mondo, verso un ampio respiro di “sogni” ma, questa volta, da scoprire “SENZA LUCE”.