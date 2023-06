Il 7 e l’8 giugno a Soverato screening audiometrici gratuiti

Ripartono a Soverato gli screening gratuiti destinati alla popolazione e finalizzati alla prevenzione delle più comuni malattie.

L’assessorato alle politiche sociali riprende le iniziative che lo scorso anno avevano permesso a centinaia di utenti di tutto il comprensorio di usufruire di visite gratuite realizzate con figure specialistiche che hanno accettato di mettersi a disposizione per effettuare degli incontri con gli specialisti reclutati dall’amministrazione comunale, all’interno dei locali comunali trasformati in veri e propri ambulatori.

“Un’iniziativa importante – spiega l’assessora alle politiche sociali Sarà Fazzari – per permettere alle famiglie meno abbienti di effettuare visite essenziali che spesso in regime di convenzione slittano di molti mesi a causa delle sempre troppo lunghe liste di attesa nella strutture sanitarie pubbliche”.

“L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la consigliera Caterina Gatto, riparte con uno screening audiometrico in programma per mercoledì 7 e giovedì 8 giugno dalle ore 9.00 alle 12.30 nella Sala Consiliare di Palazzolo di Città. Per accedere basterà recarsi nella struttura comunale senza alcuna prenotazione”.

“Ringrazio fin da ora i professionisti che si sono messi a disposizione per rispondere alle esigenze degli utenti che spesso, scoraggiati dalle lunghe liste di attesa, rimandano visite che possono rivelarsi essenziali. Lo scorso anno abbiamo realizzato quelli di cardiologia, di ginecologia e quelli senologici visitando utenti provenienti da tutta la provincia di Catanzaro”.