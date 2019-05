Il circolo PD di Santa Caterina dello Ionio invita la popolazione al voto

Carissima elettrice, carissimo elettore,

Domenica nelle tue mani c’è il futuro dell’Europa.

Mai come in questo momento, infatti, il Paese ha bisogno di una svolta, di un cambiamento, di riferimenti forti e stabili.

Il Pd è l’unico partito che può garantire tutto questo.

Perché si è già messo in gioco cambiando e cambiandosi, mettendo già in atto una riduzione dei costi della politica. Altri ne parlano, noi lo abbiamo fatto.

Perché possiamo riuscire là dove hanno fallito vent’anni di Berlusconi e Lega che hanno lasciato solo macerie e non hanno saputo dare risposte né sul fronte dell’abbassamento della pressione fiscale né su quello dell’autonomia.

Perché gli altri non possono governare: non ne hanno i numeri, non sono coalizzabili con nessuno e sarebbe un suicidio mandare in Europa persone che hanno come unico mandato quello di seminare odio e terrore. Antieuropeisti che adesso cercano un posto in Europa, incompetenti e fannulloni.

Il circolo di Santa Caterina dello Ionio in questi giorni più volte si è riunito per discutere sul voto del 26 maggio.

Come sempre il gruppo è stato coeso e unito verso un unico obiettivo… quello di fare quadrato attorno al partito Democratico, credendo fermamente che anche in Europa c’è bisogno del nostro contributo.

Siamo un partito serio, forte, credibile.

Per un’Europa giusta, serve un voto intelligente, serve il tuo voto.