Il cuore d’oro dei tifosi dell’Ultras Catanzaro 1973

Donate uova e sciarpe della squadra ai bimbi della pediatria del Pugliese.

Graditissima visita, questa mattina, nell’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro da parte dei rappresentanti del Club “ULTRAS Catanzaro 1973”.

I giovani e irriducibili tifosi hanno incontrato il direttore della Pediatria, il dottor Giuseppe Raiola, e il dottor Felice Citriniti, dirigente medico in pediatria, consegnando loro uova di Pasqua e “ambitissime sciarpe” con i colori sociali del Catanzaro da distribuire ai piccoli degenti.

Il dottor Raiola ha ringraziato i tifosi, non solo per i regali che hanno generosamente donato per alleviare la permanenza in ospedale dei piccoli pazienti ma anche per la vicinanza dimostrata al personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”