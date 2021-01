Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris si candida alla presidenza per la Regione Calabria

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha appena annunciato la sua candidatura alla presidenza della Regione Calabria. Se prima si avvertiva l’eco di rumors riguardo De Magistris candidato , adesso è una certezza. La conferma ufficiale, infatti, è partita direttamente dalla Calabria, dove Luigi De Magistris attualmente si trova. Partiranno in maniera tempestiva con la campagna elettorale per poi concorrere alle votazioni previste per l’11 Aprile.

In preparazione alla campagna elettorale, il sindaco di Napoli nell’arco della giornata sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici. Tuttavia, è fondamentale ricordare le ultime parole pronunciate dal sindaco De Magistris la scorsa settimana in cui affermava di sciogliere le riserve sulla decisione ufficiale entro domenica e lunedì: ” Se dovessi accettare sarebbe nel solco di una coalizione civica al di fuori degli schieramenti tradizionali a cui la politica ci ha abituato”