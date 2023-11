Il Volley Soverato supera per tre set a uno il Padova

Serviva la vittoria in casa Volley Soverato. Era l’unico obiettivo della squadra del presidente Matozzo che ha superato tre set a uno la compagine di Nuvolí AltaFratte Padova. Dopo cinque sconfitte consecutive, dunque, si rirorna a vincere in riva allo Ionio.

É il primo successo casalingo della stagione per Frangipane e compagne. Sono tre punti troppo importanti per le biancorosse, sia per la classifica che per il morale. Passiamo alla gara del Pala Scoppa.

Soverato in campo con la rientrante Barbazeni e che scende in campo con Orlandi e Okenwa a formare la diagonale, al centro Guzin e, appunto, Barbazeni schiacciatrici sono Frangipane e Jurdza con libero Vittorio. Rispondono le ospiti con Bortolot in regia e Cicolini opposto, al centro Fanelli e Volpin, schiacciatrici sono Rizzo e Trampus con libero Masiero.

Posta in palio alta e partita che inizia col punteggio in equilibrio e le due squadre sul 9-9. Soverato prova ad allungare sul 12-9 e coach Rondinelli chiama tempo; situazione nuovamente in parità e questa volta è coach Guidetti a chiamate time out sul 14-14.

Nuovo vantaggio per Vittorio e compagne e adesso avanti 20-16 con le ospiti che dimezzano lo svantaggio sul 20-18 e Soverato che riallinga sul più quattro, 22-18. Vuole partire bene la squadra di casa che chiude il parziale 25/19.

Arriva la reazione ospite ad inizio secondo set con le ragazze di Rondinelli avanti 3-6 e gioco subito fermati da Guidetti con time out; importante allungo ospite che doppiano le locali sul 6-12; set in salita per le calabresi che sono sotto 16-22. Nuvolí Padova vince il set 17/25. Parte bene Soverato nel terzo set, 3-0 e 7-4; punteggio con le due compagini vicine e sul 10-9 é time out biancorosso.

Buona ripartenza di Jurdza e compagne che trovano un break che le porta sul 15-9 nella fase di set importante e riesce ad imporsi 25/16. Sente l’importanza del match la squadra di casa che parte bene nel quarto set.

Time out Padova con le ioniche avanti 9-5; set che prosegue con Barbazeni e compagne che spingono forte e riescono a chiudere vincendo 25/13. Nel prossimo match per Soverato, ci sarà la trasferta di Bologna. Obiettivi, dare continuità e continuare a muovere la classifica.

Volley Soverato 3

Altafratte Padova 0

Parziali set: 25/19; 17/25; 25/16; 25/13

VOLLEY SOVERATO: Romanin ne, Coccoli, Tolotti ne, Jurdza 12, Zuliani 3, Frangipane 5, Orlandi 8, Buffo 2, Guzin 5, Vittorio (L), Okenwa 16. Coach: Ettore Guidetti

PADOVA: Volpin 4, Cicolini 10, Pavei (L) ne, Magnabosco, Nardelli 8, Pasa 1, Trampus 2, Fanelli 3, Wabersich 4, Bortolot 4, Masiero (L), Rizzo 10, Menegaldo 2. Coach: Vincenzo Rondinelli

ARBITRI: Stancati Walter – Scarfó Fabio

DURATA SET: 22’, 26’, 27’, 25’. Tot 1h40’

MURI: Soverato 11, Padova 9