Impatto di una moto contro un muro, muore 55enne

Un uomo di 55 anni, Pietro Castagna, residente nella frazione Presinaci di Rombiolo, è morto sul colpo in un incidente stradale avvenuto tra San Calogero e Rombiolo.

L’uomo, che era alla guida della sua moto, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a impattare contro un muro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno constatato il decesso del centauro cinquantacinquenne, e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Disagi per la circolazione sull’arteria.