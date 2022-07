Incendio vegetazione a Badolato, 88enne trovato senza vita

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta alle ore 11.45 circa in Loc. Gallipari nel comune di Badolato per incendio di vegetazione.

Un incendio di arbusti e macchia mediterranea sviluppatosi in zona incolta si è propagato all’interno di una proprietà privata interessando una catasta di legna in prossimità di una baracca adibita a pollaio.

All’arrivo sul posto i vigili del fuoco rinvenivano il corpo esanime di un uomo anziano (classe 1934) che probabilmente nel vano tentativo di salvare la proprietà perdeva la vita a causa del fumo e delle temperature elevate originatosi dal rogo.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito.

Accertamenti in corso circa la dinamica dell’evento.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.