Incidente mortale sulla Statale 106, aggiornamento con foto

Squdre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Castrovillari, distaccamento volontario di Trebisacce ed Autogrù della sede centrale sono impegnate dalle ore 09.00 circa sulla SS106 nel comune di Villapiana (CS) per incidente stradale. Coinvolti nel sinistro un autoarticolato e tre vetture. Due persone decedute ed un ferito grave il bilancio dell’incidente.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre la persona ferita che veniva affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con Elisoccorso.

Inoltre si provvedeva alla messa in sicurezza del sito e delle vetture in attesa del recupero delle salme.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e viabilità e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Al momento il tratto di strada interessato dal sinistro chiuso al transito in ambedue i sensi di marcia.