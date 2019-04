L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica che nell’incidente avvenuto ieri alle 13:00 sulla strada statale 106 nel comune di Santa Caterina dello Jonio (CZ), abbiamo avuto tre feriti per fortuna non in gravi condizioni.

L’Associazione ringrazia quanti ci hanno segnalato l’incidente inviandoci le foto e coglie l’occasione per raccomandare la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la S.S.106.