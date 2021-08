“Incontri d’Autore 2021” a Caminia di Stalettì

Presentazione del libro “Filastrocche per l’anima” di Patrizia Fulciniti e Oreste Sergi Pirrò e mostra fotografica.

Nella serata del 17 agosto u.s., presso il Villaggio Blanca Cruz a Caminia di Stalettì, all’interno della rassegna Incontri d’Autore 2021 nell’Area museale MU.MA.K (il museo delle antiche ancore e del mare), si è svolta la presentazione del libro “Filastrocche per l’anima” di Patrizia Fulciniti e Oreste Sergi Pirrò. I presenti hanno potuto assistere all’esposizione dell’intero libro come mostra fotografica allestita tra ancore, tronchi e funi. L’evento, organizzato dall’ Associazione Terra di Mezzo, con l’Associazione Kaminia e il MU.MA.K, si è svolto all’aperto tra magnifici pini marini ed è stato introdotto da Giusy Armone.

Accedendo all’area espositiva, i partecipanti hanno potuto ammirare in anteprima le fotografie dell’artista e storico Oreste Sergi Pirrò, che sono parte integrante del libro e accompagnano le riflessioni in rima della scrittrice Patrizia Fulciniti. Gli autori hanno dialogato con Elisa Chiriano alla presenza di un pubblico attento e partecipe al quale hanno raccontato dell’opera, dei vissuti e dei principi che sono alle origini della stessa, soffermandosi sulle peculiarità delle forme espressive utilizzate: la filastrocca e la fotografia in bianco e nero.

“Filastrocche per l’anima”, edito col marchio Bliber Edizioni di Terra di Mezzo, è un perfetto connubio tra le rime, le assonanze e il ritmo delle filastrocche di Patrizia Fulciniti e la bellezza degli scatti di Oreste Sergi Pirrò. Le prime narrano degli esseri umani: debolezze, ansie, sgomenti, dolore, nobiltà d’animo; le fotografie, cogliendo e fissando attimi e particolari di volti, di opere artistiche o architettoniche e di angoli di mondo, sottolineano e rafforzano il racconto semplice ed esplicito delle filastrocche offrendosi allo sguardo come bellezza e alla mente come occasione di riflessione. Pensieri “che svelano la vita intera, fatta di umane miserie e straordinarie nobiltà ” e immagini “fotografie che, come finestre spalancate, inquadrano volti, dettagli artistici e architettonici, scorci di mondo”, nati dall’attitudine a guardare le cose della vita con occhio attento e interrogante, alla continua ricerca di senso, nel nome di verità, giustizia, libertà, armonia e bellezza.

Filastrocche per l’anima che si offrono come “una vertigine etica ed estetica”, un viaggio avventuroso che racconta l’animo degli autori e invita a guardare oltre le apparenze, a interrogarsi, a interrogare, a meditare attraverso la leggerezza di una filastrocca e l’immediatezza di uno scatto fotografico, guidando l’attenzione verso quelle piccole cose e quei particolari che svelano l’essenza della vita.

Marianna Ziparo