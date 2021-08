Intrattenimento danzante abusivo, sanzionato il titolare di un locale sulla spiaggia di Copanello

Nell’ambito dei controlli amministrativi predisposti dal Questore di Catanzaro per contrastare forme di assembramento ovvero accertare il regolare rispetto delle misure disposte per contenere il contagio da COVID – 19, nella decorsa notte personale della Squadra Polizia Amministrativa della Divisione PAS ha proceduto al controllo di un noto locale, ubicato in Copanello nel Comune di Stalettì (CZ), mentre era in corso una serata musicale con DJ, a cui partecipavano numerosi avventori che, intenti a ballare, occupavano tutto il perimetro del locale.

Nel corso del cennato controllo emergeva che l’attività di pubblico spettacolo in essere, veniva esercitata in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per cui si procedeva a deferire alla competente Autorità Giudiziaria il titolare per il relativo reato e il locale veniva posto sotto sequestro.

Inoltre, considerato che nel locale si constatava una consistente presenza di avventori privi dei dispositivi di protezione delle vie aeree e senza che fosse rispettato il previsto distanziamento, in violazione delle misure previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, al titolare veniva contestata ance la relativa sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 Euro, con contestuale all’applicazione della sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’esercizio per la durata di cinque giorni.