Investito da un furgone, sbatte la testa e muore in ospedale

Non ce l’ha fatta Roberto Verta, il 50enne di San Marco Argentano che ieri mattina, intorno a mezzogiorno, è stato investito da un furgone in transito a Settimo di Montalto su via Triste.

Verta, stava recuperando la sua automobile parcheggiata quando il furgone lo ha investito scaraventandolo a terra e facendogli sbattere violentemente la testa sull’asfalto.

Immediati i soccorsi sia dell’autista del furgone che di altre persone che hanno assistito all’incidente e hanno fatto arrivare il Suem 118.

I sanitari giunti sul posto, dopo le primissime cure del caso, lo hanno portato al pronto soccorso dell’ospedale dell’Annunziata dove, nel tardo pomeriggio, a causa dei gravi traumi riportati al capo è deceduto.