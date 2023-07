La Calabria di fronte alle Sfide/Opportunità del PNRR per una nuova idea di salute

La salute, come ha dimostrato l’esperienza della pandemia, è condizione essenziale per lo sviluppo economico e sociale delle nazioni e riveste un’importanza strategica per la vita di ogni singola persona e per il benessere di tutte le famiglie. Ospedali e strutture sanitarie di eccellenza, sia pur indispensabili per rispondere a determinati bisogni di salute, sono una risorsa parziale per l’ampia e complessa gamma di bisogni sociali e sanitari che necessitano di una rete qualificata di servizi sul territorio.

Perché a determinare la salute contribuiscono diversi fattori che attengono la dignità di ogni persona, dall’ istruzione, al lavoro, alle relazioni sociali, alla casa, alla qualità dell’ambiente all’inclusione e alla coesione sociale.

Vi è pertanto l’urgenza di ripensare all’idea di salute, a partire dalla persona e dalla comunità in cui questa vive e lavora e ridefinire priorità, ridisegnare strutture e risorse, processi, relazioni e metodologie per la realizzazione di percorsi di cura con la più ampia integrazione tra tutte le risorse presenti ed/o attivabili in ogni comunità.

Durante l’esperienza della pandemia abbiamo sperimentato i vantaggi e l’importanza della comunità, intesa come luogo in cui si sviluppano relazioni e forme di collaborazione tra enti pubblici e privati con persone e famiglie, Comuni, associazioni di volontariato, enti non profit, scuole, parrocchie, cittadini.

Il convegno dal titolo La Calabria di fronte alle Opportunità del PNRR per una nuova idea di salute, promosso da Federsanità-Anci Calabria e dalla Società italiana dei Sociologi della Salute , in programma per lunedì 10 luglio p.v. alle ore 15,00, presso la sala oro della cittadella regionale , rappresenta un momento di confronto fra istituzioni, esperti e servizi del territorio regionale.

Il programma prevede gli interventi di Giusy Princi- vicepresidente della regione Calabria; Pino Varacalli- Presidente Federsanità Anci- Calabria; Giuseppe Greco- Direttore Inps- Calabria; Rocco di Santo- Presidente SISS (Società Italiana Sociologi della Salute); Franco Caccia- Resp.le U.O. Servizi Sociali Asp di Cz; Giacomo Panizza- Fondatore Comunità Progetto Sud; Ernesto Esposito- sub commissario alla sanita; Lucia Di Furia – direttore generale Asp di Rc; Simone Puccio- Sindaco di Botricello (Cz); Maria Limardo – Sindaco di Vibo Valentia. Le conclusioni saranno a cura di Filippo Mancuso- presidente del consiglio regionale della Calabria.