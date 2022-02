“La Calabria è salva grazie ai vaccini. Il green pass deve restare”

“L’ultima volta che ho partecipato alla sua trasmissione ho ricevuto tantissime minacce e denunce perché ho dichiarato di aver previsto un incentivo per quei medici di base che avrebbero vaccinato i cittadini calabresi senza la prima dose. Però grazie anche a quell’iniziativa la Calabria ha retto, abbiamo fatto un numero molto elevato di vaccinazioni, siamo stati in zona gialla e mai in zona arancione o rossa. Credo che il Green Pass abbia funzionato bene e meriti di funzionare ancora”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Oggi è un altro giorno”, su Rai 1. “Il nostro sistema sanitario è come se avesse combattuto una guerra, è stato messo davvero a dura prova dal Covid. Ora, però, nella fase calante della pandemia, dovremmo fare degli investimenti anche perché in tutti questi mesi non siamo riusciti a fare prevenzione”.

“Inoltre, dobbiamo considerare gli effetti del long Covid. Questa è una malattia che non conoscevamo e non sappiamo ancora bene cosa potrà produrre all’interno dei soggetti che l’hanno contratta”.

“In generale non dobbiamo disperdere le esperienze acquisite. In Calabria abbiamo 127 centri vaccinali che hanno funzionato bene, con una forte organizzazione, e con capacità amministrativa: non credo che sia il caso di smantellarli”.

“Piuttosto utilizzeremo una buona parte di questi centri per fare prevenzione su malattie come diabete, ipertensione o screening mammografici. Purtroppo in questi anni tutto si è concentrato sul Covid e ci renderemo conto nei prossimi mesi e anni quale costo questo ha generato sulla salute degli italiani e sul sistema sanitario nazionale”.