La poesia della dottoressa Rita Tulelli sul Tg3 Calabria

Le sorelle Eleonora e Sara Raimondo, scolare della Primaria dell’Istituto di Sersale-Zagarise (dirigente Maria Brutto), sono state protagoniste di un video, trasmesso da RAI Regione il 29 aprile 2020, edizione delle 14.00, animando con disegni e lettura la poesia “Il tesoro”, di Rita Tulelli, presidente di Universo Minori.

I simpatici versi raccontano una storia curiosa: C’era lontano lontano un boschetto / con tanti alberi ed un bel laghetto, / dove scoiattoli ed usignoli / si divertivano, e mai da soli: / con i cagnetti, con i gattini / tutti contenti, e con i bambini; / se ne stavano in compagnia / e in allegria. / Solo un virus, cattivello, / un po’ matto nel cervello, / non giocava, / non parlava, / non studiava; / sempre torvo / come un corvo. / Però un giorno, stufo e stanco / di sedere solo al banco, / senza amici né compagni, / sempre sbuffi e sempre lagni, / disse: “Virus triste sono? / Diventare voglio buono”. / Tutti in coro gli animali, / svolazzando con le ali, / miagolando ed abbaiando, / e le rane gracidando, / e le volpi guaiolando, / gli gridaron tutti in coro: / “Caro virus, sei un tesoro”.