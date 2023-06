La schiacciatrice Simona Buffo ritorna al Volley Soverato

Gradito ritorno per il Volley Soverato. Nel pomeriggio di ieri ha firmato la schiacciatrice Simona Buffo che, quindi, vestirà nuovamente la maglia biabcorossa dopo la stagione 2021/2022.

Grande volontà di entrambe le parti per ritrovarsi e disputare una stagione importante in riva allo Ionio. Nell’ultimo campionato la giocatrice piemontese classe 1998, ha giocato con l’Esperia Cremona, squadra con la quale ha raggiunto una tranquilla salvezza.

É ormai un’atleta esperta di questo campionato dove vi milita dalla stagione 2015/2016 avendo giocato con Settimo Torinese, Pinerolo e Soverato La società del presidente Matozzo conosce molto bene la Buffo che con coach Mafrici apporterà sicuramente ulteriori miglioramenti nel suo repertorio.

Soddisfazione in tutto l’ambiente biancorosso per questo ritorno con la dirigenza calabrese sempre attiva sul mercato per completare l’organico.