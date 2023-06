Le differenze fra il blackjack virtuale e il gioco di carte tradizionale

La digitalizzazione di ogni attività ha rivoluzionato completamente il nostro modo di vivere dalle piccole faccende quotidiane fino a qualsiasi altro aspetto della vita: nelle questioni burocratiche, nei pagamenti e negli acquisti ma soprattutto nel tempo libero.

Non è un caso se i videogames e tutti i giochi hanno aumentato il livello di successo, perché dai multiplayer agli Open World, così come per i casinò virtuali, sono tantissime le novità che il Web ha regalato agli appassionati del gaming e del gambling.

Un caso particolare riguarda le dirette live streaming del blackjack online, gioco molto apprezzato (per via delle sue implicazioni al calcolo) anche dai vip e dagli attori, come Russell Crowe, che ha recitato nel film Poker Face, Dean Martin e Frank Sinatra, che hanno recitato in Colpo Grosso, e ancora Elvis e Michael Jordan: tutti appassionati di Las Vegas. Anche in Italia l’elenco dei vip appassionati di gioco è lungo: Katia Ricciarelli, Emilio Fede, Totti, Massimiliano Allegri, tanto per citarne alcuni.

Per esempio, Francesco Totti insieme ad altri calciatori, ha organizzato diverse volte tornei di poker online per beneficenza. Il casinò virtuale ha permesso di giocare semplicemente grazie a una connessione internet, di conseguenza oggi ci sono una serie di dissomiglianze fra giochi di carte online e casinò tradizionali, soprattutto per il blackjack, uno dei giochi di carte più amati al mondo.

Ecco quali sono i principali divari e anche alcuni vantaggi organizzativi fra il blackjack come gioco di carte online e tradizionale.

Giocare al blackjack virtuale in diretta live streaming

Questo rappresenta sicuramente uno dei vantaggi organizzativi che il gioco online può offrire, perché la funzione live streaming consente di giocare in diretta nei casinò contro un vero croupier, di conseguenza l’esperienza virtuale diventa più reale, nel senso che è possibile vivere a 360 gradi l’atmosfera delle sale da gioco.

Attraverso le nuove piattaforme è possibile anche usare il sistema di messaggistica per creare gruppi di gioco, comunicare con gli utenti attraverso forum e leggere le notizie sui blog dedicati a questa categoria.

Affrontare un viaggio o giocare direttamente da casa

Questo è il principale vantaggio organizzativo dei casinò online rispetto alle sale da gioco tradizionali, perché diciamoci la verità, è sicuramente affascinante vivere un viaggio, scoprire non solo la sala da gioco e la sua storia, visitare la città dove è situata, ma questo non è possibile sempre o in qualsiasi momento, perché per affrontare un viaggio bisogna acquistare i biglietti del treno o dell’aereo, prenotare la struttura dove si dovrà pernottare, avere da parte una certa quantità di denaro e ottenere un periodo di ferie dal lavoro, che si tratti di un weekend o più giorni.

I giochi di casinò virtuali abbattono tutte queste barriere organizzative consentendo agli utenti di giocare direttamente da casa (o da qualsiasi luogo) con uno smartphone, tablet o pc e una connessione a internet. La maggior parte degli utenti preferisce giocare direttamente da casa per godere del massimo relax, ma le modalità sono diverse, così come le categorie disponibili, che offrono diverse opzioni di gioco sul browser.

Questione di outfit: eleganza contro relax

Questa è una differenza fondamentale soprattutto per chi non ama vestirsi in giacca e cravatta, smoking o frac, e qualsiasi dress code essenziale per entrare nei casinò tradizionali più antichi e in voga. I casinò online consentono di giocare persino in pigiama o fare una partita di blackjack in riva al mare, senza dover indossare abiti eleganti. Questa rappresenta sicuramente una novità rispetto al mondo così rigido dei casinò tradizionali, riguardo alle tipologie di outfit.

Bonus virtuali contro sconti tradizionali

Questa è la differenza più sottile, vantaggiosa in entrambe le situazioni, perché mentre nei casinò tradizionali sono sempre presenti sconti e promozioni sui servizi disponibili nella struttura, sui siti di casinò online vengono offerti bonus e promozioni, che consentono di incrementare il conto per giocare di più, oppure ottenere quote più alte quando si cala il poker o si raggiunge il numero 21.