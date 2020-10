Lettera aperta di stima e solidarietà ad Emanuela Neri

Abbiamo pensato a lungo prima di scrivere un nostro pensiero su quanto accaduto ad Emanuela Neri. E non perché le cose da dire sarebbero poche ma tutt’altro. Descrivere quello che Emanuela è per le nostra associazione, per le donne e per la comunità è impossibile. E’ così tante cose insieme che racchiuderle in poche righe è faticoso se non impossibile.

A tutte assieme pensando a lei ci è subito balzata per la testa una frase di Rita Levi Montalcini

“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza”.

Ecco lei è così, non ha mai ostentato niente non ha mai mostrato in pubblica piazza i suoi gesti di umanità, vicinanza e impegno verso gli altri e in questo momento delicato non ha mai mostrato rabbia, rancore e mai infangato nessuno. Ha dimostrato invece con estrema intelligenza e cultura di saper affrontare ogni situazione ed è per questo che noi Ragazze dell’associazione non possiamo che rinnovare per l’ennesima volta la stima e la fiducia di sempre ricordandole la nostra vicinanza e la nostra presenza.

Ci rivolgiamo a te Emanuela e ti diciamo: noi ci saremo e non perché sei una donna di Politica ma per il tuo essere una Donna umana, genuina, leale e comprensiva. Perché sei una compagna ricca di idee. Idee che negli anni hanno lasciato sul territorio un segno di positività. Perché sei una risorsa per Chiaravalle. Basta pensare a quanto utile sia stato il contributo dell’associazione nelle scuole con il progetto contra la violenza sulle donne “Siamo tutte Eva “o i momenti di integraZione tra donne di etnie diverse, la presentazione di libri piuttosto che un “caffè con le amiche”. Potremmo elencarne ancora ma crediamo che quanto detto possa bastare per ricordati che l’Associazione sulle note del tempo ti è vicina. La nostra è una realtà bellissima che molti nel 2016 hanno tentato di infangare proprio come ora stanno facendo con te.

Ma proprio in quel momento a Chiaravalle nasceva un gruppo di giovani donne legate solo ed esclusivamente da un rapporto di amicizia sincera che decidono di fare di questo legame qualcosa di più. Nasce così l’Associazione “Sulle Note del tempo” che senza troppi formalismi diventa una realtà. Con piccoli gesti e tante iniziative che attorno alla tua figura hanno lasciato un segno positivo nella nostra Chiaravalle. Noi non molliamo ma tu promettici di non farlo insieme a noi perché Chiaravalle e tutte noi abbiamo bisogno di te della tua capacità, della tua forza e della tua determinazione.

Con stima e affetto

Le ragazze dell’associazione Sulle Note del Tempo