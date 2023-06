“Ma chi te l’ha chiesto” è il nuovo singolo del calabrese Cronico

No, non è una domanda retorica. E nemmeno un “j’accuse” tradotto nella “forma canzone”. “Ma chi te l’ha chiesto” è il titolo del nuovo singolo di Cronico, all’anagrafe Fabio Parrottino.

Il cantautore di Maranise, affermato esponente dell’indie-pop calabrese, torna sulla scena dopo il successo de “L’ultimo piano” e lo fa con un brano che strizza l’occhio all’urban e all’itpop senza rinunciare agli stilemi del genere d’appartenenza.

La traccia, disponibile su tutti i Digital Store dalla mezzanotte del 7 luglio 2023, è figlia della collaborazione con il producer Stonhead e con il paroliere Antongiulio Iorfida, oramai “affetti stabili” e compagni di viaggio di lunga data per Cronico. Il progetto è impreziosito dal mix di aemmerecords e dal master di Salvatore Addeo, tra i più importanti e stimati professionisti nell’universo produttivo nazionale e non solo.

Ciliegina sulla torta, l’artwork di Roberto Tavano, che ha avuto il merito di convertire in “visual” l’immaginario romantico e, al contempo, postapocalittico che l’ascolto della canzone offre. La crisi di un amore, infatti, nella poetica di Cronico diventa universale e travolge tutto e tutti, senza risparmiare nemmeno l’incedere del tempo, scandito da “giornate morte come la natura”.

Così, in un modo che si disintegra pezzo dopo pezzo, fra un fiore che appassisce in mezzo al cemento e impercettibili segnali della vita che scorre nonostante tutto, Cronico racconta ciò che resta dell’amore e lo fa alla sua maniera.

Le contraddizioni, i problemi e le litigate metteranno in ombra quanto di bello si è creato insieme oppure tornerà a soffiare il vento della passione? La risposta, come sempre, è nella musica di un artista che non smette mai di stupire.