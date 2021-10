Il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, con un’apposita ordinanza ha disposto la chiusura di tutte le scuole ricadenti sul territorio comunale per martedì 26 ottobre 2021.

La protezione civile della Regione Calabria ha prolungato per domani martedì 26 ottobre l’allerta rossa maltempo in tutta la zona denominata CAL 7, in cui ricade anche la nostra città.