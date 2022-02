Meteo – Soverato tra le città più calde d’Italia nel weekend, 22 gradi!

Nel weekend, l’alta pressione ha iniziato a cedere sull’Italia. Infiltrazioni di aria più umida lungo il fianco orientale anticiclonico sono state responsabili di nubi e foschie oggi soprattutto verso il Centro-Sud.

Atteso per oggi, un rapido peggioramento, con piogge e nevicate in diverse regioni. Di seguito, le temperature registrate domenica 20 febbraio 2022, in alcune località italiane:

+24°C a Lentini, Paternò

+23°C a Caltagirone, Mineo

+22°C a Catania, Enna, Soverato, Gioiosa Ionica, Torano Scalo

+21°C a Cosenza, Bovalino, Luzzi, Rende, Augusta, Noto, Gela, Comiso

+20°C a Lecce, Siracusa, Caltanissetta, Messina, Castiadas, Bova, Platì

+19°C a Roma, Palermo, Taranto, Brindisi, Benevento, Orosei, Frosinone, Terni, Orvieto, Foligno

+18°C a Torino, La Spezia, Graveglia, Albisola Capo, Villa di Tirano, Firenze, Siena, Prato, Forlì, Napoli, Caserta, Avellino, Bari, Agrigento, Reggio Calabria, Olbia, Viterbo, Latina, Guidonia