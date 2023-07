Montepaone, conto alla rovescia per il Vegan Fest Naturium

La chef Aiko Otomo rivela alcune anticipazioni del suo ricco menù

Il Vegan Fest Naturium si avvicina a grandi passi e l’aria è carica di aspettative. L’evento, organizzato dal progetto culturale Naturium e dal suo fondatore Giovanni Sgrò, promette di essere un punto di riferimento per il mondo della gastronomia sana, naturale e per la sostenibilità. Il festival, che avrà luogo il 26 luglio alle 21 a Montepaone Lido, in via Nazionale, sta già suscitando grande interesse tra gli appassionati di cibo, salute e benessere.

Ecco le anticipazioni della chef Aiko Otomo, pronta a svelare alcuni dettagli del suo menù. Tra i piatti in degustazione gratuita ci saranno l’Uramaki sushi con riso di Magisa e acidulato di Umeboshi, alga nori in foglie, tofu al naturale, shoyu bio, mirin mikawa, zucchine, semi di sesamo, germogli di piselli; il ragù di tofu e melanzane, con zenzero, hatcho miso, mirin mikawa, zucchero integrale, peperoncino, riso di Magisa, germogli di ravanelli rosa; i vermicelli di soia verde, con sfilacci vegetali di kinvit al naturale, shoyu bio, aceto di mela, zucchine, carote, cipolla, olio di semi di sesamo e, infine, il Dashi brodo freddo di shitake e alga kombu, daikon, alga rossa, cipolla, olio di semi di sesamo.

Questi piatti, che promettono di essere una fusione unica di sapori autentici e gusti innovativi, sono la prova tangibile della dedizione di Otomo alla promozione di un’alimentazione sana, gustosa e sostenibile. Il suo approccio alla cucina mette in risalto la varietà e la ricchezza del mondo vegan, dimostrando che un’alimentazione senza carne può essere altrettanto soddisfacente e deliziosa.

I preparativi sono in pieno svolgimento e ogni giorno porta nuove sorprese. Il team di Naturium, con l’incoraggiamento e il sostegno di Sgrò, sta lavorando senza sosta per garantire che l’evento sia un successo memorabile.

“Un grande plauso a Giovanni Sgrò e al progetto culturale Naturium per questa bellissima idea” ha commentato uno dei tanti appassionati che attendono con impazienza l’evento. Il Vegan Fest Naturium non è solo un festival culinario, ma una celebrazione della salute, del benessere e della sostenibilità, che rappresenta un passo importante verso la diffusione di uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente e del pianeta. Man mano che il Vegan Fest Naturium si avvicina, l’entusiasmo è palpabile e la curiosità cresce.