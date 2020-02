Montepaone – Nascondeva 2 pistole e 70 cartucce sotto il comodino, 29enne arrestato

I Carabinieri delle Stazioni di Soverato e Davoli hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, Mirarchi Salvo Gregorio, 29enne di Montepaone, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, gravemente indiziato di detenzione illegale di armi e ricettazione.

In particolare, i militari, all’esito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del soggetto, hanno rinvenuto, all’interno della camera da letto, una pistola semiautomatica calibro 7,65, marca Victor, priva di matricola, una pistola revolver calibro 38, marca Smith & Wesson, e oltre 70 cartucce, tutto occultato in un piccolo vano posto sotto il comodino; inoltre, le successive ricerche, estese anche all’abitazione della nonna del prevenuto, hanno consentito di recuperare 3.400 euro in contanti, 4 bilancini di precisione e del materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Da ulteriori accertamenti, è emerso come una delle suddette armi risultasse oggetto di furto, perpetrato nel mese di marzo 2018 presso una nota armeria sita nel comune di Catanzaro; nella circostanza, vennero trovate varie armi. Il suddetto materiale è stato posto sotto sequestro e verrà inviato presso il R.I.S. (Reparto Investigazioni Scientifiche) di Messina e il L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) di Vibo Valentia, per gli accertamenti di rito. Il 29enne, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.