Muore in uno stage a 16 anni, proteste degli studenti in tutta Italia

Immediata la reazione degli studenti dopo la morte di Giuseppe Lenoci, 16 anni, vittima di un incidente stradale mentre stava svolgendo uno stage aziendale in una ditta di termo-idraulica.

I giovani dell’Opposizione studentesca d’alternativa (Osa) promettono battaglia: «In tutta Italia, blitz di Osa sotto gli Uffici scolastici regionali per richiedere l’abolizione immediata dei Pcto (l’attuale nome dell’alternanza scuola-lavoro, ndr) e le dimissioni di Bianchi. A Roma, Osa è con gli studenti del movimento ‘la Lupa’ al Miur per portare tutta la nostra rabbia sotto i palazzi del governo Draghi», fanno sapere i ragazzi di Osa Roma. E ancora: «A questo ennesimo fatto tragico che colpisce la nostra generazione, dopo la morte di Lorenzo Parelli neanche un mese fa, la nostra risposta è la lotta».

Gli studenti scenderanno in piazza, in tutta Italia, il 18 febbraio «per portare la rabbia della nostra generazione dopo questa ennesima morte, richiedere l’abolizione immediata dell’alternanza scuola lavoro e per chiedere le dimissioni del ministro Bianchi in quanto responsabile della situazione gravissima che stiamo vivendo. Non dimenticheremo e non perdoneremo».