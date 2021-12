Nel centro storico di Catanzaro “Sarà Tre volte Natale”

C’è un bel fermento in città. Tutti i catanzaresi non vedono l’ora di rivivere il centro storico per Sarà Tre volte Natale. La IV edizione della manifestazione organizzata dal Comune di Catanzaro per il periodo natalizio partirà ufficialmente oggi, sabato 4 dicembre, con l’accensione delle luminarie alle ore 17.30 il cui countdown sarà battuto direttamente da Studio 54 Network.

La radio interregionale, infatti, è già arrivata in Piazza Prefettura con il suo motorhome: 21 metri quadrati di ledwall outdoor per coinvolgere in diretta il pubblico con musica e animazione.

Corso Mazzini sarà un teatro incantato all’aperto tra mascotte, statue viventi, bubble show, clownerie e spettacolo di fuoco. In Galleria Mancuso, invece, ci saranno i mercatini dell’artigianato.

Si ricorda che ci sarà isola pedonale dalle ore 17.30 alle ore 20.30 da piazza Garibaldi a piazza Santa Caterina, mentre la funicolare sarà gratuita dalle ore 17.30 alle ore 24.