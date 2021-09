Nubifragi nel soveratese, diversi interventi dei vigili del fuoco

Comando di Catanzaro è impegnato per interventi di allagamenti, prosciugamenti e verifiche danni d’acqua dovuti al maltempo nella zona ionica.

Comuni interessati: Davoli, Soverato, Badolato, Guardavalle, Borgia dove stanno lavorando i vigili del fuoco della sede centrale e dei distaccamenti di Sellia Marina, Soverato, Chiaravalle ed i vigili del fuoco volontari di Girifalco e Taverna.

Il comando di Reggio Calabria sta collaborando sinergicamente nell’area di Badolato con personale Vigilfuoco del distaccamento di Monasterace. Nell’attività di soccorso impegnati circa 50 unità con 8 automezzi, motopompe ed idrovore. Le operazioni sono coordinate dal IA Conforti.

Attualmente nel catanzarese oltre 20 interventi in coda per maltempo tutti sulla costa ionica. Non risultano danni a persone.