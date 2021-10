Operazione antidroga “The keys” nel soveratese, chiesto il processo per 28 imputati

Sono 28 gli indagati per cui ha chiesto il processo il sostituto procuratore della Debora Rizza nell’ambito dell’inchiesta The Keys, condotta dalla Procura distrettuale antimafia e dai Carabinieri di Catanzaro nei confronti di una presunta organizzazione dedita allo spaccio di droga tra Catanzaro e il Soveratese. Il gup di Catanzaro, Francesco Vittorio Rinaldi, ha fissato l’udienza preliminare per il 3 dicembre 2020 nell’aula C del Tribunale di Catanzaro.

L’indagine era sfociata il 20 aprile scorso in un blitz che aveva consentito di portare in carcere 11 persone e altre 10 ai domiciliari, accusate a vario titolo di associazione per delinquere dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, porto e detenzione di armi clandestine, danneggiamento, con l’aggravante di aver indotto minorenni a commettere i reati.

L’indagine partita nel 2019, ha consentito di individuare una organizzazione malavitosa dedita alla gestione dell’attività di spaccio di cocaina e marijuana nell’area del basso Ionio-catanzarese, con proiezioni nella limitrofa provincia di Reggio Calabria e con diramazioni nel Lazio, in Toscana e in Lombardia.

Nel collegio difensivo fanno parte gli avvocati: Vincenzo Cicino, Vittorio Ranieri, Fabio Tino, Gregorio Tino, Francesco Maida, Nicola Tavano, Reno Andricciola, Giuseppe Vetrano, Salvatore Staiano, Vincenzo Staiano, Giovanni Merante, Gaspare Guarino, Vincenzo Varano, Sergio Callipari; Antonio Vitale, Domenico Anania, Marino Sannia, Maria Sabrina Apollinaro, Enzo De Caro, Davide De Caro

I nomi degli imputati:

Davide Andreacchio, 28 anni, residente a Guardavalle;

Sebastiano Azzolino, 39 anni, di Catanzaro;

Raffaele Campagna, 30 anni residente a Guardavalle;

Salvatore Campagna, 19 anni, residente a Guardavalle;

Rocco Colubriale, 33 anni, di Soverato;

Francesco Cosentino, 26 anni, residente a Guardavalle;

Shara Cuoci, 34 anni, di Soverato;

Angelo Gagliardi, 26 anni, detto “U Diavulu”, residente a Guardavalle;

Cosimo Gagliardi, 61 anni, di Guardavalle;

Raffaella Gagliardi, 39 anni, di Guardavalle;

Domenico Geracitano, 20 anni, di Soverato;

Mattia Guido, 28 anni, residente a Guardavalle;

Anthony Lo Piccolo, 34 anni, residente a Davoli;

Giulio Lo Piccolo, 36 anni, residente a Davoli;

Alessandro Martello, 30 anni di Soverato;

Marco Maugeri, 35 anni, residente a Catanzaro;

Gianluca Menniti, 22 anni, residente a Guardavalle;

Salvo Gregorio Mirarchi, 30 anni, residente a Montepaone;

Saverio Mirarchi, 35 anni, residente a Montepaone;

Luigi Origlia detto “Pezzuja”, 33 anni di Guardavalle;

Giuseppe Ranieri detto “Siringa”, 32 anni di Davoli;

Marco Rei, 32 anni di Gasperina;

Giuseppe Riitano, 26 anni, residente a Guardavalle;

Fabio Romeo, 37 anni, residente a Soverato;

Giuseppe Francesco Russo, 31 anni, residente a Montepaone;

Marco Ussia, 22 anni, residente a Guardavalle;

Marco Vitale, 23 anni di Guardavalle;

Nicola Voci, 30 anni, residente a Montepaone;

Vincenzo Voci, 27 anni, residente in Germania.