Poste, le pensioni di Aprile saranno pagate dal 26 Marzo. Ecco il calendario

Stanno per partire i pagamenti per le pensioni del mese di Aprile 2021, con il solito meccanismo dello scaglionamento, in ottemperanza delle regole Covid. Arrivata l’ordinanza della Protezione Civile, la quale conferma per il prossimo mese il calendario differenziato per recarsi alle Poste, utilizzando il proprio cognome. I pagamenti inizieranno a partire dal 26 marzo 2021, fino alla giornata del primo aprile.

Pensioni Aprile 2021: il calendario per andare in posta

Chi vorrà andare a prelevare in contanti allo sportello la propria pensione in posta, dovrà rispettare un calendario predefinito in base al cognome.

Per le altre persone che ricevono la pensione sul Conto BancoPosta, PostePay Evolution e Libretti di Risparmio, potranno controllare l’arrivo della mensilità già dal 26 marzo ed eventualmente prelevare direttamente agli ATM Postamat, senza andare allo sportello.

Ecco il calendario per recarsi a ritirare la pensione:

A-B, venerdì 26 marzo;

C-D, sabato 27 marzo (soltanto di mattina)

E-K, lunedì 29 marzo;

L–O, martedì 30 marzo;

P-R, mercoledì 31 marzo;

S-Z, giovedì 1° aprile