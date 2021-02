Primi tre punti della pool promozione per il Volley Soverato. Sassuolo cede in quattro set

Parte con una vittoria da tre punti la pool promozione del Volley Soverato. Tre set a uno il risultato finale del Pala Scoppa nel match contro la Green Warriors Sassuolo. Terzo set a parte, Shields e compagne hanno avuto in mano i restanti set, gestendo bene il vantaggio accumulato. Un successo importante che porta le ioniche a quota trentatrè in classifica allungando proprio su Sassuolo che resta a ventotto.

Soverato in campo con Bortoli e Shields a formare la diagonale, al centro la coppia Meli e Riparbelli, schiacciatrici capitan Lotti e Mason, Barbagallo è il libero. Coach Barbolini schiera per le ospiti Spinello in regia e Antropova opposto, al centro Busolini e Civitico, in banda Dhimitriadhi e Salinas con libero Falcone. Squadre in campo con primo mini break da parte delle ospiti che si portano sul 6-9; time out per Soverato che al rientro in campo ribalta il punteggio 10-9. Sassuolo si riporta nuovamente avanti, 13-11, ma le biancorosse recuperano ancora e allungano 17-14 costringendo Barbolini a chiamare time out. Le locali spingono e si portano sul 20-15 e chiudono 25/17 il primo set.

Secondo parziale con le calabresi avanti 10-7 e time out per le ospiti che riagguantano la paritá sul punteggio di 11-11; squadre che adesso sono appaiate sul 15-15 mantenendo questa fase di secondo gioco in equilibrio. Riparbelli e compagne avanti piú tre e altro tempo per Sassuolo sotto adesso 18-15. Mantiene il vantaggio Soverato, 21-17, muro di Meli e piú cinque adesso, 22-17. Ancora la centrale guadagna sei set point, 24-18, ma Sassuolo annulla le prime tre e, giustamente, coach Napolitano chiama time out sul 24-21. Al rientro è ancora Meli a realizzare il punto che chiude il set 25/21.

Sotto di due set la compagine guidata da coach Barbolini parte meglio nel terzo parziale, 2-4, e Soverato ricorre subito al time out; altri tre punti per le ospiti che adesso conducono 2-7. Fase favorevole ad Antropova e compagne che spingono allungando 4-14; opera dei cambi coach Napolitano che sul 5-16 chiama time out. Non riesce la difficile rimonta alle padrone di casa che cedono il parziale 12/25. Soverato piú determinato ad inizio quarto set con Bortoli e compagne avanti 3-0 e 7-3 con time out per Barbolini. Allungano ancora le locali, 12-4. Tenta di rientrare in gara Sassuolo ma Soverato è bravo a gestire il vantaggio 19-12, e si avvia a chiudere il match, vincendo il set con il punteggio di 25/20.

Dopo questa vittoria per il Soverato adesso due trasferte ravvicinate nel giro di una settimana. Mercoledí si disputerá il quarto di finale di Coppa Italia in Piemonte contro Mondoví classificatosi primo nel girone ovest e, domenica prossima, trasferta nel Lazio contro Roma Volley Club per la seconda giornata della pool promozione.

Volley Soverato 3

Sassuolo. 1

Parziali set: 25/17; 25/21; 12/25; 25/20

VOLLEY SOVERATO: Mason 9, Lotti 10, Cipriani 1, Nardelli 1, Shields 18, Salimbeni, Barbagallo (L), Piacentini, Bianchini 1, Riparbelli 7, Bortoli 4, Meli 11, Ferrario (L). Coach: Bruno Napolitano

SASSUOLO: Pelloni (L) ne, Falcone (L), Zojzi 1, Salinas 12, Busolini 6, Pasquino, Dhimitriadhi 12, Formata, Spinello, Magazza ne, Bazzano ne, Civitico 10, Antropova 17, Arisa. Coach: Enrico Barbolini

ARBITRI: Chiriatti Stefano – Zingaro Marco

MURI: Soverato 10, Sassuolo 9